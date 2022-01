(Di giovedì 13 gennaio 2022) Si parla molto del 5G e delle evoluzioni del mondo della tecnologia “connettiva” e spesso c’è il rischio di fare confusione fra sistemi e tecnologie differenti fra loro per utilizzo e applicazione. Con la finalità di comprendere meglio di cosa si parla, e in che modo possano essere utilizzati il 5G, il 6G e il Wi-Fi 6E, abbiamo fatto una chiacchierata con Nicola, professore di “Misure per la Compatibilità Elettromagnetica” all’Università di Napoli Federico II e presidente del CT106 “Esposizione Umana ai Campi Elettromagnetici” del Comitato Elettrotecnico Italiano. Prof., un chiarimento: spesso si parla del 5G, ma anche della sua “evoluzione” in 6G. Ancora, qualcuno contrappone questa tecnologia al Wi-Fi 6E. Ma che differenze ci sono da un punto di vista tecnico e applicativo fra il 5G, il 6G e il Wi-Fi 6E? “La differenza ...

Advertising

FMag56312093 : Pasquino: '#5G e Wi-Fi 6E: nessuna concorrenza ma coesistenza e collaborazione' - tekosys1 : Pasquino sei un coglione...evita di fare figure di merda e ritirati. I vaccini non funzionano perché non sono vacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasquino nessuna

Formiche.net

Chi pensa che è giusto che gli equilibri siano dinamici e cheistituzione, e neanche i ... scritto da Gianfranco, pubblicato in Paradoxa - forum del 10 gennaio 2022, segnalato da ...Aggiungerei che lo hanno fatto con molto gusto Non hointenzione di trasformarmi in ... grazie ad un uso accorto dei criteri che definiscono la fisarmonica Amato -, prevedere quanto ...L’insegnante e antropologa si occuperà del clima per la Commissione Europea. "Penso a tanti eventi per sensibilizzare i cittadini" ...Massima attenzione anche per la giornata odierna: prevista una drastica diminuzione delle temperature ALLUMIERE – Tutto imbiancato ad Allumiere. Nella notte tra martedì e mercoledì è scesa copiosa la ...