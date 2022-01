“Papà aveva il cuore spezzato”. Rosa perde la vita, Giuliano non regge e muore poco dopo (Di giovedì 13 gennaio 2022) È morto Giuliano Campese, uno dei più noti commercianti ambulanti di Legnaro, in provincia di Padova. L’uomo era conosciuto in tutta la città grazie al suo lavoro e alla sua gentilezza, che lo aveva contraddistinto durante tutta la sua vita e lo ha fatto amare da tutti i suoi clienti. La notizia della scomparsa di Giuliano Campese ha fatto il giro della città e non solo, perché è avvenuta a pochi mesi dalla scomparsa dell’amata moglie, della quale sentiva la mancanza ogni giorno dalla sua morte. Un amore lungo cinquant’anni, un matrimonio e due figlie, che oggi piangono il loro amato padre. Giuliano Campese avrebbe compiuto 78 anni tra pochi giorni; è morto a causa di una embolia polmonare nella sua casa di Legnaro dopo essere stato operato all’ospedale di Piove di Sacco, in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) È mortoCampese, uno dei più noti commercianti ambulanti di Legnaro, in provincia di Padova. L’uomo era conosciuto in tutta la città grazie al suo lavoro e alla sua gentilezza, che locontraddistinto durante tutta la suae lo ha fatto amare da tutti i suoi clienti. La notizia della scomparsa diCampese ha fatto il giro della città e non solo, perché è avvenuta a pochi mesi dalla scomparsa dell’amata moglie, della quale sentiva la mancanza ogni giorno dalla sua morte. Un amore lungo cinquant’anni, un matrimonio e due figlie, che oggi piangono il loro amato padre.Campese avrebbe compiuto 78 anni tra pochi giorni; è morto a causa di una embolia polmonare nella sua casa di Legnaroessere stato operato all’ospedale di Piove di Sacco, in ...

