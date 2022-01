Pago svela chi sono i concorrenti del GF Vip denunciati | poi su Alfonso | “L’ho chiamato” ecco come ha reagito

(Di giovedì 13 gennaio 2022)ha rilasciato un’intervista al magazine Chi, diretto daSignorini, in cui ha fatto nomi e cognomi di tutti idel GF Vip chestati da lui. Il cantante è stato un vero fiume in piena, sta di fatto che è apparso ancora molto turbato e nervoso per le accuse che L'articolo proviene da KontroKultura.

diffida Katia, Soleil e Giacomo Intervistato dal magazine 'Chi',ha quindi rivelato che le diffide sono state mandate all'indirizzo di Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis . L'...L'oggetto di questo segreto è la diffida ricevuta da. Miriana Trevisan quandole chiedere se procedere con una querela o meno? OFFERTE DEL GIORNOGF Vip, Gianmaria Antinolfi dopo l'allontanamento da Federica Calemme sottolinea: "Non ho rimpianti" Dopo la nuova puntata del GF Vip 6, ha preso una ...Pago chiede rispetto per Miriana Trevisan. Pago, al secolo Pacifico Settembre, è stato legato per dieci anni a Miriana Trevisan. . Pago difende Miriana Trevisan: “Pronte le denunce”/ Urtis, Katia e So ...