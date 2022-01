“Ospina doveva fare meglio”: dura critica dell’ex portiere (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato in diretta a TMW Radio durante la trasmissione “Stadio Aperto” al termine di Napoli-Fiorentina. Di seguito quanto evidenziato: “Espulsione Dragowski? Penso ci sia stato un problema di comunicazione, normale che un portiere cerchi di recuperare campo su un lancio ma bisogna capire se Dragowski ha chiamato la palla in tempo. Con la Fiorentina che però non era in inferiorità numerica poteva pensare pure a rimanere in porta e vedere. Può capitare”. “Giusto avere due “primi portieri”? I club più importanti fanno così, l’importante è sempre essere chiari. Abbiamo l’esempio del Napoli, però, con Ospina e Meret e un turnover che non ha fatto bene a nessuno dei due, soprattutto a un giovane come il secondo. Ai ragazzi serve continuità per acquisire conoscenza del ruolo e ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gennaro Iezzo, exdel Napoli, ha parlato in diretta a TMW Radionte la trasmissione “Stadio Aperto” al termine di Napoli-Fiorentina. Di seguito quanto evidenziato: “Espulsione Dragowski? Penso ci sia stato un problema di comunicazione, normale che uncerchi di recuperare campo su un lancio ma bisogna capire se Dragowski ha chiamato la palla in tempo. Con la Fiorentina che però non era in inferiorità numerica poteva pensare pure a rimanere in porta e vedere. Può capitare”. “Giusto avere due “primi portieri”? I club più importanti fanno così, l’importante è sempre essere chiari. Abbiamo l’esempio del Napoli, però, cone Meret e un turnover che non ha fatto bene a nessuno dei due, soprattutto a un giovane come il secondo. Ai ragazzi serve continuità per acquisire conoscenza del ruolo e ...

Advertising

Tataxa6 : Serata no del Napoli ma Tuanzebe in una partita ad eliminazione diretta non l’avrei schierato. Elmas doveva uscire.… - fedecaccy : RT @MarcoDiMaro: Gennaro Iezzo non è stato un portiere di livello, non ha mai giocato in Serie A e quindi dalla sua non esperienza dice che… - MarcoDiMaro : Gennaro Iezzo non è stato un portiere di livello, non ha mai giocato in Serie A e quindi dalla sua non esperienza d… - MaQualeFrizione : Fenomeno Dries, comunque nel gol loro si è mossa male in generale la linea, Tuanzebe indubbiamente doveva fare megl… - The_Villain1985 : #Ospina poteva fare meglio però... Doveva bloccarla! ???? #NapoliFiorentina #CoppaItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Ospina doveva Napoli - Fiorentina: sbaglia Ospina o Meret? Iezzo: 'Ecco cosa penso' ' Credo che Ospina potesse fare qualcosa in più in occasione del gol di Vlahovic. Forse se non ... A sbagliare è la barriera che doveva uscire in maniera più tempestiva, per evitare il secondo tiro del ...

Napoli, che batosta! La Fiorentina cancella i fantasmi di Torino e vola ai quarti di Coppa Italia ... ma nel caso di un secondo giallo doveva aspettare la fine dell'azione e poi ammonire . E' successo ... Napoli (4 - 2 - 3 - 1) : Ospina (1' s.t. Meret); Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam (38' s.t. ...

“Ospina doveva fare meglio”: dura critica dell’ex portiere SpazioNapoli Napoli, le pagelle di CM: si salva…" Di seguito il comunicato del Napoli su Ospina Brutte notizie per il Napoli di Luciano Spalletti, che rischia di dover fare a meno del suo portiere titolare nei prossimi impegni di campionato. Durante ...

Fiorentina, Italiano: "Piatek alla prima palla ha fatto gol. Ikone? Svelto e smaliziato" Petagna, ma non potevi sbagliare? Solo dopo il gol di Venuti ritorniamo dunque alla provocazione sul gol di Petagna Il gol di Petagna di fatto ha costretto il Napoli a prolungare ...

' Credo chepotesse fare qualcosa in più in occasione del gol di Vlahovic. Forse se non ... A sbagliare è la barriera cheuscire in maniera più tempestiva, per evitare il secondo tiro del ...... ma nel caso di un secondo gialloaspettare la fine dell'azione e poi ammonire . E' successo ... Napoli (4 - 2 - 3 - 1) :(1' s.t. Meret); Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam (38' s.t. ...Di seguito il comunicato del Napoli su Ospina Brutte notizie per il Napoli di Luciano Spalletti, che rischia di dover fare a meno del suo portiere titolare nei prossimi impegni di campionato. Durante ...Petagna, ma non potevi sbagliare? Solo dopo il gol di Venuti ritorniamo dunque alla provocazione sul gol di Petagna Il gol di Petagna di fatto ha costretto il Napoli a prolungare ...