Musica, addio a Ronnie Spector: iconica voce di “Be my baby” (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ morta all’eta di 78 anni Ronnie Spector, iconica leader delle Ronettes, il gruppo al femminile celebre negli anni ’60 con successi come ‘Be My baby’, ‘baby I Love You’ e ‘Walking in the Rain’. Una dichiarazione della sua famiglia afferma che Spector si è spenta “dopo una breve battaglia contro il cancro”. Nata a Manhattan nel 1943 a Manhattan, Ronnie Spector, al secolo Veronica Yvette Bennett, è diventata famosa a soli 18 anni formando il gruppo delle Renettes con la sorella maggiore Estelle Bennett e la cugina Nedra Talley. Nel 1968 sposò Phil Spector, pioniere della tecnica di registrazione del “muro di suono”. Sono stati sposati per sei anni e hanno adottato tre figli insieme prima del divorzio. Nelle sue memorie, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ morta all’eta di 78 annileader delle Ronettes, il gruppo al femminile celebre negli anni ’60 con successi come ‘Be My’, ‘I Love You’ e ‘Walking in the Rain’. Una dichiarazione della sua famiglia afferma chesi è spenta “dopo una breve battaglia contro il cancro”. Nata a Manhattan nel 1943 a Manhattan,, al secolo Veronica Yvette Bennett, è diventata famosa a soli 18 anni formando il gruppo delle Renettes con la sorella maggiore Estelle Bennett e la cugina Nedra Talley. Nel 1968 sposò Phil, pioniere della tecnica di registrazione del “muro di suono”. Sono stati sposati per sei anni e hanno adottato tre figli insieme prima del divorzio. Nelle sue memorie, ...

