L'ultimo spettacolo/3: Teatri ossigeno sociale di una città non desertificata (Di giovedì 13 gennaio 2022) E il teatro? Non fa tristezza il diradarsi degli spettacoli, il perenne, straziante affanno economico di chi lo gestisce? Un balletto in meno, un’opera lirica in meno, una rappresentazione teatrale in meno, quanto costano, in termini di avvilimento culturale, tristezza sociale, disillusione? Non pensate solo agli attori, ai registi. Pensate alla qualità eccellente dei costumisti, degli scenografi, dei sarti, degli elettricisti, dei fonici, degli attrezzisti, di tutta quella forza lavoro che patisce il dimagrimento dei programmi, l’invecchiamento delle sale che non possono rinnovarsi, l’incertezza del futuro. Professionalità mal pagate, demotivate, precarie. Compagnie teatrali che si assottigliano. Ambizioni destinate alla frustrazione. Davvero dobbiamo rassegnarci? Accettare che intere stagioni teatrali saltino (c’entra il Covid, certo, ma non è solo Covid), accettare ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) E il teatro? Non fa tristezza il diradarsi degli spettacoli, il perenne, straziante affanno economico di chi lo gestisce? Un balletto in meno, un’opera lirica in meno, una rappresentazione teatrale in meno, quanto costano, in termini di avvilimento culturale, tristezza, disillusione? Non pensate solo agli attori, ai registi. Pensate alla qualità eccellente dei costumisti, degli scenografi, dei sarti, degli elettricisti, dei fonici, degli attrezzisti, di tutta quella forza lavoro che patisce il dimagrimento dei programmi, l’invecchiamento delle sale che non possono rinnovarsi, l’incertezza del futuro. Professionalità mal pagate, demotivate, precarie. Compagnie teatrali che si assottigliano. Ambizioni destinate alla frustrazione. Davvero dobbiamo rassegnarci? Accettare che intere stagioni teatrali saltino (c’entra il Covid, certo, ma non è solo Covid), accettare ...

