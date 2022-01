Le cancellettiste insoddisfatte e il Sanremo a misura di postmodernisti

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il vantaggio d’essere ben oltre la mezza età è che hai già visto tutto. Hai già visto le militanti del cancelletto furibonde con Amadeus (2020); hai già visto Sabrina Ferilli condurre(1996); hai già visto Claudia Mori a X Factor (2009). Da quando Amadeus ha annunciato il ritorno di Sabrina Ferilli a, ad affiancarlo per una sera in un turno di coconduzione, io penso tantissimo a quant’era avanti la Mori, in quel 2009 che pare secoli fa. Era giurata a X Factor, allora in onda sulla Rai, e una sera proiettarono due sue immagini giganti. Una trentenne mentre cantava – sexy e soda come sanno esserlo le trentenni – e un fermo immagine d’una puntata precedente, in cui era una di noi, signore oltre la mezza età. La Mori fece un monologo che all’epoca guardammo chiedendoci se fosse impazzita, e oggi sarebbe normalissimo: sosteneva che il gesto ...