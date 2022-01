Inter Juve, il corto muso e la pavidità puniscono Allegri (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Supercoppa italiana Inter Juve ha incoronato i nerazzurri al termine di una sfida thrilling, decisa all’ultimo secondo da Sanchez Cosa ci può essere di più entusiasmante che vincere un Inter Juve all’ultimo secondo? Godimento e sofferenza due lati della stessa medaglia tra le più grandi rivali del calcio italiano. La Supercoppa italiana 2021 finisce, con merito, nella bacheca nerazzurra al termine di un match incredibile nel suo epilogo. Perché nell’analisi a freddo non si può non partire da quell’ultimo secondo, dalla caparbietà di Darmian e dal guizzo pura classe firmato Sanchez. Così come non si può ignorare l’errore da circoletto rosso di Alex Sandro: incomprensibile la scelta di colpire di petto al minuto centoventi, una sana e decisa capocciata a liberare l’area avrebbe rimandato il verdetto ai calci di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Supercoppa italianaha incoronato i nerazzurri al termine di una sfida thrilling, decisa all’ultimo secondo da Sanchez Cosa ci può essere di più entusiasmante che vincere unall’ultimo secondo? Godimento e sofferenza due lati della stessa medaglia tra le più grandi rivali del calcio italiano. La Supercoppa italiana 2021 finisce, con merito, nella bacheca nerazzurra al termine di un match incredibile nel suo epilogo. Perché nell’analisi a freddo non si può non partire da quell’ultimo secondo, dalla caparbietà di Darmian e dal guizzo pura classe firmato Sanchez. Così come non si può ignorare l’errore da circoletto rosso di Alex Sandro: incomprensibile la scelta di colpire di petto al minuto centoventi, una sana e decisa capocciata a liberare l’area avrebbe rimandato il verdetto ai calci di ...

bonucci_leo19 : Abbiamo lottato ma non è bastato. Complimenti all’Inter. Sabato c’è un’altra partita e servirà vincere per continu… - ClaMarchisio8 : Siamo andati in vantaggio, subito il pareggio e sofferto... tanto! Bisogna tener duro, tanto sacrificio e sfruttare… - GabCirilli : La Juve è maltrattata dagli arbitri perché l'Inter è una squadra mafiosa - Frances72173223 : @belalugosisdea @Annamaria1897 Basta vedere il modo in cui l'Inter usciva dalla nostra pressione avanti. Lo faceva… - Mik10000 : La rosa della juve non è più competitiva come qualche anno fà. Quella dell'inter adesso lo è di più...il calcio è semplice #InterJuve -