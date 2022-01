Impresa Bilbao | ribaltato l’Atletico | baschi in finale di Supercoppa

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Clamorosadell’Athleticche ribaltaMadrid di Simeone e conquista ladelladi Spagna Sarà dunque l’Athletica giocarsi ladi Spagna dopo aver sconfitto in semiMadrid di Simeone. Colchoneros che erano passati in vantaggio grazie a un’autorete di Unai Simon, poi però il cuore immenso deiha prevalso con le reti in rapida successione di Alvarez e Nico Williams. Saranno dunque i ragazzi di Marcelino a sfidare il Real di Ancelotti che ieri ha eliminato il Barcellona nel Clasico. L'articolo proviene da Calcio News 24.