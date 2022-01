Il bergamasco Parimbelli star dei social | ‘piega’ luoghi comuni contro scooter e motorini

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Bergamo. Marcello, 47 anni, libero professionista, per hobby modificaper dimostrare la bellezza senza marce. ‘Figli di un Dio minore’, in Italia questi veicoli a due ruote non godono del rispetto che meritano. Meglio ancora: non di fronte agli avversari di sempre, le motociclette. Dal tempo trascorso in garage con il padre, quando già all’età di 14 anni smontava e rimontava qualsiasi veicolo a due ruote con un motore, alla visione illuminante del T-Max del pilota e progettista (customizer?) americano Roland Sands, la passione ha indicato a Marcello la strada da percorrere. Come tutto quello che ha del rivoluzionario, all’inizio non è stato facile. I commenti negativi ricevuti non hanno però frenato Marcello, un ‘Don Chisciotte’ in piena regola con un sogno grande e la giusta ...