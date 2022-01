Giallo Mauro Pamiro, il gip riapre il caso: avvio all’inchiesta sulla moglie (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il caso Mauro Pamiro non è chiuso: lo ha dichiarato la giudice Giulia Masci, che ha respinto la richiesta di archiviazione del pm. Il caso Mauro Pamiro non è chiuso. Il prosieguo dell’inchiesta sul Giallo del professore di informatica è stato annunciato dalla giudice Giulia Masci, la quale ha respinto la proposta di archiviazione dal L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilnon è chiuso: lo ha dichiarato la giudice Giulia Masci, che ha respinto la richiesta di archiviazione del pm. Ilnon è chiuso. Il prosieguo dell’inchiesta suldel professore di informatica è stato annunciato dalla giudice Giulia Masci, la quale ha respinto la proposta di archiviazione dal L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

mauro_marley : Berna protesta e si piglia il giallo. Brozovic lo manda platealmente a fare in curo e si mette pure a pecora. Che arbitro????? - mauro_marley : Per le proteste il giallo ce l'ha, per le simulazioni no - onevoicetosing : @barni_mauro Alla fine è tutta una gloriosa metafora di quelle giornate in cui dovresti fare delle cose ma hai l'en… - angeleri_mauro : RT @DavPoggi: E' un giallo sulla morte di un 19enne di Manziana, indaga la Procura Il giovane è deceduto lo scorso 31 dicembre dopo essere… - _K_l_a_u_d_i_o : Quando il romanzo si ammala, diventa giallo. Se la malattia è mortale, noir. (Mauro Parrini) -