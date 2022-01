Garanzini: la Juve si è battuta al meglio, l’ha tradita la botta di presunzione non inedita di Alex Sandro (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Supercoppa è andata all’Inter all’ultimo minuto dei supplementari, ma la Juve non si è arresa fino alla fine ed è stata punita da una botta di presunzione di Alex Sandro. Lo scrive, su La Stampa, Gigi Garanzini. “La Juve che perde i pezzi ma non il vizio, di non arrendersi mai, si è battuta al meglio in condizioni di palese inferiorità. l’ha tradita all’ultimo respiro Alex Sandro, con una botta di presunzione che non è inedita ma in un momento così proprio non ci si può concedere”. Ai tempi supplementari non si è visto un bel gioco. “E qui bel calcio poco, di qua e di là, com’era inevitabile che fosse: nel segno ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Supercoppa è andata all’Inter all’ultimo minuto dei supplementari, ma lanon si è arresa fino alla fine ed è stata punita da unadidi. Lo scrive, su La Stampa, Gigi. “Lache perde i pezzi ma non il vizio, di non arrendersi mai, si èalin condizioni di palese inferiorità.all’ultimo respiro, con unadiche non èma in un momento così proprio non ci si può concedere”. Ai tempi supplementari non si è visto un bel gioco. “E qui bel calcio poco, di qua e di là, com’era inevitabile che fosse: nel segno ...

