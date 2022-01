Flessioni in tangenziale | Isac morì a vent' anni | nei guai i quattro amici

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Una sfida traubriachi dopo una serata in disco, di quelle che sembrano delle semplici bravate e che invece si trasformano in tragedia. Un gesto insensato, dettato dai fumi dell'alcol. Oppure un'...

Advertising

Yogaolic : #Milano Isac, morto facendo le flessioni in tangenziale dopo una sfida degli amici - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Isac Djanel, travolto sulla tangenziale di Milano: «Flessioni tra le auto, sfidato dagli amici» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Isac Djanel, travolto sulla tangenziale di Milano: «Flessioni tra le auto, sfidato dagli amici» - MilanoSpia : Isac Djanel Beriani, travolto di notte sulla Tangenziale Est di Milano: «Flessioni tra le auto, è stato sfidato dag… - Italia_Notizie : Isac Djanel Beriani, travolto di notte sulla Tangenziale Est di Milano: «Flessioni tra le auto, è stato sfidato dag… -

Ultime Notizie dalla rete : Flessioni tangenziale

... il ventenne morto investito nella notte tra il 20 e il 21 novembre, lungo laEst di Milano, mentre 'stava facendo lein mezzo alla careggiata', nel tratto tra gli svincoli Camm ...... sullaEst di Milano. Stando a quanto finora ipotizzato dalle indagini, infatti, potrebbero essere stati gli amici a sfidare il ragazzo a scendere dalla macchina e a fare lein ...Una sfida tra amici ubriachi dopo una serata in disco, di quelle che sembrano delle semplici bravate e che invece si trasformano in tragedia. Un ...Le indagini sulla morte di Isac Djanel Beriani, travolto da un'auto mentre si trovava, a piedi, in Tangenziale est a Milano, ipotizzano una sfida finita male.