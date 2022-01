Covid, Andreoni: “Nuovi test antigenici più efficaci ma nessuno sicuro al 100%” (Di giovedì 13 gennaio 2022) test Covid, “i tamponi antigenici più efficaci ad oggi sono quelli di terza generazione che hanno una lettura ottica e non visiva, ad esempio i test ‘a fluorescenza’ immunoenzimatici che quantificano in maniera più precisa la positività della banda. Ma va sempre ricordato che non esiste un test al 100% sicuro sulla positività e possiamo avere comunque dei falsi negativi”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). “Il problema poi è che con Omicron la situazione si complica perché molti test hanno una minore sensibilità per questa variante”, ricorda ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022), “i tamponipiùad oggi sono quelli di terza generazione che hanno una lettura ottica e non visiva, ad esempio i‘a fluorescenza’ immunoenzimatici che quantificano in maniera più precisa la positività della banda. Ma va sempre ricordato che non esiste unalsulla positività e possiamo avere comunque dei falsi negativi”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). “Il problema poi è che con Omicron la situazione si complica perché moltihanno una minore sensibilità per questa variante”, ricorda ...

