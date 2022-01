Cosa sappiamo della spia cinese infiltrata nel Parlamento di Londra

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Nelle scorse ore, l’MI5 ha diffuso un rarissimo avvertimento rivolto ai politici britannici. Titolo: “Security Service Interference Alert”. A rappresentare un pericolo è una donna, Christine Ching Kui Lee, avvocato, “consapevolmente impegnata in attività di interferenza politica” per conto del Partito comunista. Opererebbe per conto del Fronte Unito, dipartimento del comitato centrale che si occupa di cooptare forze esterne al Partito comunistautilizzandole come strumenti per l’acquisizione, il consolidamento e il monopolio permanente del potere (attivo anche in Italia). Secondo l’agenzia d’intelligence, Lee ha “stabilito legami” per conto del Partito comunistacon parlamentari e aspiranti tali. Inoltre, ha donato loro soldi, con finanziamenti provenienti da individui in Cina e Hong Kong. Per questo, chiunque sia ...