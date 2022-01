Coronavirus, alcune regioni torneranno in zona arancione (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’emergenza pandemica da Coronavirus non accenna ad allentare la sua pressione. Sebbene la variante Omicron si stia dimostrando meno minacciosa e pericolosa delle precedenti, il suo elevato tasso di diffusione ha portato ad un’impennata della curva dei contagi. E questo, naturalmente, sta avendo degli effetti sulle strutture ospedaliere e sulla gestione territoriale dell’epidemia. Difatti, se alcune regioni sono già state classificate come zona gialla, stando alle stime rilasciate nelle scorse ore, altre potrebbero presto tornare a colorarsi di arancione. Ecco chi potrebbe tornare in arancione a causa dell’elevato tasso di positività al Coronavirus Sebbene il Presidente del Consiglio Mario Draghi abbia espresso la volontà di mantenere “l’Italia aperta“, le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’emergenza pandemica danon accenna ad allentare la sua pressione. Sebbene la variante Omicron si stia dimostrando meno minacciosa e pericolosa delle precedenti, il suo elevato tasso di diffusione ha portato ad un’impennata della curva dei contagi. E questo, naturalmente, sta avendo degli effetti sulle strutture ospedaliere e sulla gestione territoriale dell’epidemia. Difatti, sesono già state classificate comegialla, stando alle stime rilasciate nelle scorse ore, altre potrebbero presto tornare a colorarsi di. Ecco chi potrebbe tornare ina causa dell’elevato tasso di positività alSebbene il Presidente del Consiglio Mario Draghi abbia espresso la volontà di mantenere “l’Italia aperta“, le ...

