Classifica quad Dakar 2022: Alexandre Giroud ipoteca il trionfo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Classifica GENERALE quad Dakar 2022 1 174 A. Giroud (FRA) YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON 047:26:25 00:00:00 2 192 F. MORENO (ARG) DRAG’ON RALLY TEAM 050:07:49 02:41:24 00:00:00 3 175 K. WISNIEWSKI (POL) ORLEN TEAM 050:11:20 02:44:55 00:00:00 4 183 M. MEDEIROS (BRA) TEAM MARCELO MEDEIROS 069:44:01 22:17:36 00:00:00 Foto: Shutterstock Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022)GENERALE1 174 A.(FRA) YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON 047:26:25 00:00:00 2 192 F. MORENO (ARG) DRAG’ON RALLY TEAM 050:07:49 02:41:24 00:00:00 3 175 K. WISNIEWSKI (POL) ORLEN TEAM 050:11:20 02:44:55 00:00:00 4 183 M. MEDEIROS (BRA) TEAM MARCELO MEDEIROS 069:44:01 22:17:36 00:00:00 Foto: Shutterstock

