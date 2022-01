Calcio: Zoff, 'Inter favorita per il titolo ma dietro il Milan sta facendo molto bene' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "La vittoria in Supercoppa dà ancora di più il senso della forza di questa Inter che, come da pronostico, è in vetta alla classifica e accreditata per vincere lo scudetto ma la stagione è ancora lunga e dietro c'è un Milan che sta facendo molto bene". Parla così della corsa per il titolo l'ex capitano dell'Italia campione del mondo a Spagna '82, Dino Zoff, all'Adnkronos, dopo il successo dei nerazzurri nella 34esima edizione della Supercoppa italiana grazie al 2-1 maturato a San Siro contro la Juventus, match deciso da un gol di Alexis Sanchez al 120'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "La vittoria in Supercoppa dà ancora di più il senso della forza di questache, come da pronostico, è in vetta alla classifica e accreditata per vincere lo scudetto ma la stagione è ancora lunga ec'è unche sta". Parla così della corsa per ill'ex capitano dell'Italia campione del mondo a Spagna '82, Dino, all'Adnkronos, dopo il successo dei nerazzurri nella 34esima edizione della Supercoppa italiana grazie al 2-1 maturato a San Siro contro la Juventus, match deciso da un gol di Alexis Sanchez al 120'.

