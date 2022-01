Ancora uno stop al nucleare in Francia | guasti e ritardi nella costruzione del reattore di Flamanville E i costi continuano a lievitare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 gennaio 2022)una battuta d’arresto elievitati per ilEpr (European Pressurized Reactor) inin, a, dove nel 2007 è stato avviato il secondo cantiere dell’Unione europea per questo tipo di impianto, sviluppatolinea evolutiva della tecnologia ad acqua pressurizzata (Pwr, Pressurized water reactor) e definito di “terza generazione plus”. Il primoEpr entrato in funzione in Europa, invece, è Olkiluoto 3, in Finlandia. Ci sono voluti più di 16 anni e un costo che già nel 2017 si calcolava toccasse gli 8,5 miliardi di euro. Non sta andando meglio alfrancese. Il colosso EdF (Électricité de France) ha appena annunciato che...