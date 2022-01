Zeekr - Debutto in Europa e negli Stati Uniti a partire dal 2023 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Geely ha confermato l'intenzione di portare in Europa i modelli firmati Zeekr. Il giovane brand è stato creato nel 2021 per proporre sul mercato vetture elettriche premium dedicate ai giovani sfruttando la piattaforma modulare SEA che la stessa Geely utilizzerà anche per la Lynk & Co. 700 km di autonomia. Per ora, la Zeekr ha presentato soltanto la 001, una shooting brake che nel design ricorda la Lynk Zero Concept. Con 4,97 metri totali ed oltre 3 metri di passo offre ampio spazio per persone e bagagli, la vettura propone un powertrain dalle caratteristiche rilevanti: doppio motore per 544 Cv totali, 3,8 secondi per toccare i 100 km/h, 200 km/h di punta massima e circa 700 km di autonomia dichiarata. Il comfort è garantito dalle sospensioni pneumatiche ad altezza regolabile. Europa e Stati ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Geely ha confermato l'intenzione di portare ini modelli firmati. Il giovane brand è stato creato nel 2021 per proporre sul mercato vetture elettriche premium dedicate ai giovani sfruttando la piattaforma modulare SEA che la stessa Geely utilizzerà anche per la Lynk & Co. 700 km di autonomia. Per ora, laha presentato soltanto la 001, una shooting brake che nel design ricorda la Lynk Zero Concept. Con 4,97 metri totali ed oltre 3 metri di passo offre ampio spazio per persone e bagagli, la vettura propone un powertrain dalle caratteristiche rilevanti: doppio motore per 544 Cv totali, 3,8 secondi per toccare i 100 km/h, 200 km/h di punta massima e circa 700 km di autonomia dichiarata. Il comfort è garantito dalle sospensioni pneumatiche ad altezza regolabile....

