VIDEO Covid: calciatori no vax, cosa succede? Ecco le nuove regole (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fumata (quasi) bianca per le nuove norme che ridurranno la discrezionalità delle Asl per consentire una gestione uniforme dei casi di positività al Covid nei campionati di vertice di calcio, basket e pallavolo Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fumata (quasi) bianca per lenorme che ridurranno la discrezionalità delle Asl per consentire una gestione uniforme dei casi di positività alnei campionati di vertice di calcio, basket e pallavolo

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Covid Aggressioni sessuali in piazza Duomo, fermati due giovani. La procura di Milano: 'Stavano scappando' ... dei video e delle immagini finite sui social e sul web, e dopo i racconti di testimoni e delle vittime. Leggi Anche Covid, l'occupazione delle terapie intensive sale al 18%. A Trieste e Gorizia ...

Fake news: Youtube sotto accusa Secondo i fact checker veicola disinformazione sul Covid - 19 e ha diffuso video sulle teorie del complotto sulle elezioni presidenziali Usa. Sotto accusa anche le misure di contrasto pensate da ...

VIDEO | Covid, Lagalla: "Scuole chiuse anche per cinque giorni se necessario" PalermoToday Covid, BNL di Cosenza chiusa per sanificazione COSENZA – Con un cartello affisso all’ingresso della banca, la BNL che fa angolo tra corso Mazzini e via Isonzo, ha comunicato la chiusura degli uffici e sportelli interni, per procedere alle attività ...

Jovanotti negativo al Covid, riabbraccia la figlia Teresa e riceve i regali di Natale Jovanotti è finalmente negativo al Covid-19. Ha potuto quindi riabbracciare i suoi affetti, tra cui l'amata figlia Teresa. In un video su Instagram ha mostrato i regali di Natale arrivati "in ritardo" ...

