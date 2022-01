Vicenda Con.Ca., il comune di Benevento chiarisce sul contenzioso (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIn relazione alla richiesta di chiarimenti sui diversi comunicati stampa relativi al contenzioso CON.CA/comune di Benevento, si relaziona quanto segue, al fine di rendere i dovuti chiarimenti sugli aspetti e sugli effetti delle varie fasi di detto contenzioso. “Come oramai a tutti noto, di recente la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso promosso dal comune di Benevento nell’anno 2014 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3839/14, che a sua volta aveva rigettato l’appello, sempre promosso dal comune avverso il lodo arbitrale del 13.11.2010, con ordinanza del 23.11.21 ha rigettato il citato ricorso, in riferimento a motivazioni prevalentemente processuali e di diritto ( incompetenza del collegio arbitrale per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIn relazione alla richiesta di chiarimenti sui diversi comunicati stampa relativi alCON.CA/di, si relaziona quanto segue, al fine di rendere i dovuti chiarimenti sugli aspetti e sugli effetti delle varie fasi di detto. “Come oramai a tutti noto, di recente la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso promosso daldinell’anno 2014 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3839/14, che a sua volta aveva rigettato l’appello, sempre promosso dalavverso il lodo arbitrale del 13.11.2010, con ordinanza del 23.11.21 ha rigettato il citato ricorso, in riferimento a motivazioni prevalentemente processuali e di diritto ( incompetenza del collegio arbitrale per ...

Advertising

amnestyitalia : Alla luce dei commenti ricevuti, volgiamo chiarire che con questi tweet non abbiamo voluto in nessun modo prendere… - FBiasin : “Problema con il visto: per il momento #Djokovic non può scendere dall’aereo”. In questa vicenda #Djokovic non ci… - anteprima24 : ** Vicenda - Kaiser__Franz : @colombre @Sig_Ceretti eccoci qui, a confermare tutti gli archetipi e in particolare quello sulla capacità di ammaz… - SimoAngeBN : Vicenda Scala dei turchi: si prendono i soggetti, si legano in piazza, si imbrattano della stessa sostanza con la q… -