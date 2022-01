Variante Omicron | Bolsonaro minimizza | “È la benvenuta”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Jairl’impatto delladel coronavirus in Brasile e ne parla come la “”. “si è già diffusa in tutto il mondo”, ha detto il presidente brasiliano citando “chi se ne intende davvero” e aggiungendo che ha “una capacità di diffusione molto grande, ma una letalità molto piccola”. In un’intervista a ‘Gazeta Brasil’ ha sostenuto che“non ha ucciso nessuno” in Brasile e che il caso del decesso di una persona contagiata nello stato di Goiás è relativo a un paziente 68enne che già soffriva di “problemi molto seri”, ipertensione e broncopneumopatia cronica ostruttiva. “Secondo alcuni studiosi, persone serie e – ha incalzato, come riporta Uol – non legate a case farmaceutiche”, la“è la ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

Il presidente brasiliano è tornato a criticare la campagna vaccinale rivolta ai bambini che inizierà a fine mese Jair Bolsonaro minimizza l'impatto della variante Omicron del coronavirus in Brasile e ne parla come la "benvenuta" . "Omicron si è già diffusa in tutto il mondo", ha detto il presidente brasiliano citando "chi se ne intende davvero" e ...
La recrudescenza della pandemia con l'aumento dei casi dovuti alla variante Omicron, prevalente al 70% in Sardegna, ...
Isolamento per i positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con obbligo di indossare la FFP2 se non si effettua attività sportiva ...