Umberto Calcagno: “Ora regole certe, non possiamo fermare la Serie A” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Siamo in una fase che ha preoccupazioni legate alla regolare disputa dei campionati. Le norme dovranno essere certe e interpretate in maniera univoca, e lo saranno nei prossimi giorni con un nuovo protocollo Covid”. A parlare è il presidente dell’Aic, Umberto Calcagno, intervenuto su Radio Marte. E ancora: “La Serie B e la Serie C si sono fermate ma non possiamo però nasconderci: fermare la A non è cosa da sottovalutare. E’ il motore del movimento e dobbiamo preservarla con le giuste attenzioni che produrranno il nuovo protocollo che ci farà finire il campionato con tranquillita'”. Calcagno spiega che “col nuovo protocollo, che va ancora definito e formalizzato, bisognerà stabilire con certezza quello che andiamo a fare per la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Siamo in una fase che ha preoccupazioni legate alla regolare disputa dei campionati. Le norme dovranno esseree interpretate in maniera univoca, e lo saranno nei prossimi giorni con un nuovo protocollo Covid”. A parlare è il presidente dell’Aic,, intervenuto su Radio Marte. E ancora: “LaB e laC si sono fermate ma nonperò nasconderci:la A non è cosa da sottovalutare. E’ il motore del movimento e dobbiamo preservarla con le giuste attenzioni che produrranno il nuovo protocollo che ci farà finire il campionato con tranquillita'”.spiega che “col nuovo protocollo, che va ancora definito e formalizzato, bisognerà stabilire conzza quello che andiamo a fare per la ...

