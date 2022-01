Tunisia-Mali: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Tunisia e il Mali iniziano la loro ricerca della gloria continentale mercoledì 12 gennaio quando si affrontano al Limbe Omnisport Stadium nel Gruppo F della Coppa d’Africa. Gli Eagles of Carthage si stanno ancora leccando le ferite dopo la sconfitta nella finale di Coppa d’Arabia per mano dell’Algeria a dicembre e cercheranno di liberarsene il prima possibile. Il calcio di inizio di Tunisia-Mali è previsto alle 14. Prepartita Tunisia-Mali: a che punto sono le due squadre? Tunisia Mentre la Tunisia ha lottato per il successo alla Coppa d’Africa, rivendicando la corona solo una volta nella sua storia, è una delle nazioni rappresentate al torneo e quest’anno farà la quindicesima apparizione consecutiva. L’unico trionfo risale al 2004 come ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lae iliniziano la loro ricerca della gloria continentale mercoledì 12 gennaio quando si affrontano al Limbe Omnisport Stadium nel Gruppo F della Coppa d’Africa. Gli Eagles of Carthage si stanno ancora leccando le ferite dopo la sconfitta nella finale di Coppa d’Arabia per mano dell’Algeria a dicembre e cercheranno di liberarsene il prima possibile. Il calcio di inizio diè previsto alle 14. Prepartita: a che punto sono le due squadre?Mentre laha lottato per il successo alla Coppa d’Africa, rivendicando la corona solo una volta nella sua storia, è una delle nazioni rappresentate al torneo e quest’anno farà la quindicesima apparizione consecutiva. L’unico trionfo risale al 2004 come ...

