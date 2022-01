Torino, un nuovo calciatore positivo al Covid (Di mercoledì 12 gennaio 2022) : il tesserato, regolarmente vaccinato, è già in isolamento Il Torino FC comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore – vaccinato – è risultato positivo al Covid-19. La Società ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti e posto il tesserato in isolamento domiciliare L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) : il tesserato, regolarmente vaccinato, è già in isolamento IlFC comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un– vaccinato – è risultatoal-19. La Società ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti e posto il tesserato in isolamento domiciliare L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SampNews24 : #Torino, tegola in vista della #Sampdoria: un calciatore positivo al Covid - Toro_News : ??| NEWS Sale a quota 4 il numero di giocatori positivi al Covid in casa #Toro: al giocatore è stato predisposto l’… - TorinoFCFeed : Toro, nuovo positivo. Niente stop, squadra in quarantena attiva - ParliamoDiNews : UFFICIALE - Torino, spunta un nuovo positivo: lo annuncia il club #ufficiale #torino #spunta #positivo #annuncia… - TuttoMercatoWeb : Nuovo positivo in casa Torino: vaccinato e già in isolamento domiciliare -