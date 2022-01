Tifosi dell'Inter imbufaliti per il rigore negato: "Scandalo, rigore netto. Ma il VAR che ci sta a fare?" (VIDEO e FOTO) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nel corso della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus c'è stato un episodio che ha fatto imbufalire i Tifosi nerazzurri. Al minuto 11 del primo tempo infatti, c'è stato un contatto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nel corsoa finale di Supercoppa Italiana trae Juventus c'è stato un episodio che ha fatto imbufalire inerazzurri. Al minuto 11 del primo tempo infatti, c'è stato un contatto...

Advertising

MircoCadamuro : RT @AlexTheLondoner: Non capisco perché i tifosi dell'#Inter scrivano #JuveM3rda. L'Inter gioca in casa, quindi dovrebbe essere #M3rdaJuve… - filomorgan : @sportmediaset come si fa a togliere la telecronaca tifosa e mettere quella imparziale? Poi se si riuscisse a non f… - Roby_CurvaSud : RT @AlexTheLondoner: Non capisco perché i tifosi dell'#Inter scrivano #JuveM3rda. L'Inter gioca in casa, quindi dovrebbe essere #M3rdaJuve… - sportli26181512 : #Vidal, un post su Instagram fa infuriare i tifosi dell'Inter: Il centrocampista cileno scalda l'immediata vigilia… - DSss79 : RT @MMMax1980: Cari tifosi dell’#Inter, la partita non è #JuveM3rda ma #M3rdaJuve. Il match si gioca a Milano e la m3rda gioca in casa -