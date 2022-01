Tennis, Marton Fucsovics: “Novak Djokovic non avrebbe diritto a trovarsi a Melbourne”. Clima teso tra i giocatori (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E gli altri giocatori che cosa pensano? La vicenda che vede coinvolto Novak Djokovic in Australia ha sempre più i crismi della telenovela. Il giudizio da parte del Governo australiano sul visto del serbo, la cui cancellazione è stata revocata dal tribunale senza entrare nel merito ma essenzialmente per un vizio di forma, tarda ad arrivare. Il ministro dell’immigrazione Alex Hawke si sta prendendo del tempo per decidere, ma l’ormai imminente sorteggio (alle 05.00 italiane di giovedì 13 gennaio) dei tabelloni del torneo richiede una presa di posizione. Da questo punto di vista, trapela della tensione tra i giocatori. Il primo a esprimersi in modo chiaro è stato l’ungherese Marton Fucsovics, n.38 del mondo, che nella press conference ha dichiarato: “La salute delle persone è fondamentale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E gli altriche cosa pensano? La vicenda che vede coinvoltoin Australia ha sempre più i crismi della telenovela. Il giudizio da parte del Governo australiano sul visto del serbo, la cui cancellazione è stata revocata dal tribunale senza entrare nel merito ma essenzialmente per un vizio di forma, tarda ad arrivare. Il ministro dell’immigrazione Alex Hawke si sta prendendo del tempo per decidere, ma l’ormai imminente sorteggio (alle 05.00 italiane di giovedì 13 gennaio) dei tabelloni del torneo richiede una presa di posizione. Da questo punto di vista, trapela della tensione tra i. Il primo a esprimersi in modo chiaro è stato l’ungherese, n.38 del mondo, che nella press conference ha dichiarato: “La salute delle persone è fondamentale ...

