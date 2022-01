Supercoppa Italia: Inter - Juventus 2 - 1, Sanchez decide al 120' (Di giovedì 13 gennaio 2022) L' Inter conquista la Supercoppa Italiana nel modo più pazzo che ci sia. Un gol di Alexis Sanchez al minuto 120, all'ultimo istante, regala il trofeo ai nerazzurri di Simone Inzaghi, che si portano a ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'conquista lana nel modo più pazzo che ci sia. Un gol di Alexisal minuto 120, all'ultimo istante, regala il trofeo ai nerazzurri di Simone Inzaghi, che si portano a ...

Advertising

thetrueshade : Ricordo una Supercoppa quando ero piccolo, avevamo vinto sia Scudo che Coppa Italia quindi giocavamo col Vicenza fi… - GoalItalia : Inter e Juventus si affronteranno per la quarta volta in una finale secca: bilancio in favore dei bianconeri ??… - sportmediaset : #InterJuventus 2-1, Sanchez regala ai nerazzurri la Supercoppa italiana al 120'. #SportMediaset… - simonegraziosi2 : @anna_1951 Anche nel caso dovesse vincere sia Coppa Italia che scudetto gioverebbe la Supercoppa Italiana contro la… - lifeelsee : @juventusfc dovete assolutamente vincere la coppa italia perché l’ultima supercoppa l’abbiamo alzata con chiesa e l… -