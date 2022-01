Supercoppa Inter Juve, i social stroncano Arrianna: il motivo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Prima del fischio d’inizio di Inter Juve è stato cantato l’inno, i social si scatenano contro Arianna Bergamaschi social scatenati nei confronti di Arianna Bergamaschi, la cantante che ha cantato l’Inno di Mameli prima della Finale di Supercoppa Italiana fra Inter e Juventus. L’Inno di? Mameli? Boh.#SupercoppaItaliana— Alessandro Alciato (@AAlciato) January 12, 2022 Non solo Alciato, è arrivato un Tweet abbastanza duro anche da parte di Bargiggia Con un inno nazionale cantato così a cacchio, si ammoscerebbe anche Rambo! Suonare quello normale pare brutto vero?@Inter @Juventusfc @SerieA— Paolo Bargiggia (@Paolo Bargiggia) January 12, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Prima del fischio d’inizio diè stato cantato l’inno, isi scatenano contro Arianna Bergamaschiscatenati nei confronti di Arianna Bergamaschi, la cantante che ha cantato l’Inno di Mameli prima della Finale diItaliana frantus. L’Inno di? Mameli? Boh.#Italiana— Alessandro Alciato (@AAlciato) January 12, 2022 Non solo Alciato, è arrivato un Tweet abbastanza duro anche da parte di Bargiggia Con un inno nazionale cantato così a cacchio, si ammoscerebbe anche Rambo! Suonare quello normale pare brutto vero?@ntusfc @SerieA— Paolo Bargiggia (@Paolo Bargiggia) January 12, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

