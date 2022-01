Speranza: “Siamo in una fase complessa, ma il rapporto casi e ospedalizzazioni è radicalmente cambiato” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha definito “nuova e densa di molte complessità”, la fase in cui si trova l’Italia. Il dilagare della variante Omicron ha portato ad un netto incremento di casi Covid che, a differenza del passato, hanno però un impatto minore sulla rete ospedaliera, seppur non trascurabile. Batte su questo il ministro Speranza che oggi, al Question time alla Camera, ha affermato: “Non c’è alcun dubbio che Siamo in una fase epidemica del covid nuova e densa di molte complessità, dovute in primis all’impatto della variante Omicron che ha provocato la crescita dei casi a livello nazionale e mondiale. Monitoriamo con grande attenzione il dato delle ospedalizzazioni e c’è una dato con cui dobbiamo fare i conti: il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il ministro della Salute Robertoha definito “nuova e densa di molte complessità”, lain cui si trova l’Italia. Il dilagare della variante Omicron ha portato ad un netto incremento diCovid che, a differenza del passato, hanno però un impatto minore sulla rete ospedaliera, seppur non trascurabile. Batte su questo il ministroche oggi, al Question time alla Camera, ha affermato: “Non c’è alcun dubbio chein unaepidemica del covid nuova e densa di molte complessità, dovute in primis all’impatto della variante Omicron che ha provocato la crescita deia livello nazionale e mondiale. Monitoriamo con grande attenzione il dato dellee c’è una dato con cui dobbiamo fare i conti: il ...

