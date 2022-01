Sissi, arriva l’annuncio ufficiale ‘La seconda stagione si farà’: quando andrà in onda (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il finale di Sissi ha lasciato quasi tutti con l’amaro in bocca. Martedì 11 gennaio, in prima serata su Canale 5, è andato in onda il finale della miniserie tedesca con Dominique Devenport e Jannik Schumann. In tre puntate è stata ripercorsa la storia dell’Imperatrice austriaca, del suo matrimonio con Francesco Giuseppe I d’Austria, della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Trono di Spade: analisi del trailer della 7° stagione, 1° parte Dracula di Bram Stoker, arriva una nuova mini-serie TV 1994: il trailer dell’ultima stagione trasmessa dal 4 ottobre Friends compie 25 anni: a New York si celebra la serie culto Le Tartarughe Ninja tornano con un nuovo reboot in CG The Walking Dead torna nel 2021: ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il finale diha lasciato quasi tutti con l’amaro in bocca. Martedì 11 gennaio, in prima serata su Canale 5, è andato inil finale della miniserie tedesca con Dominique Devenport e Jannik Schumann. In tre puntate è stata ripercorsa la storia dell’Imperatrice austriaca, del suo matrimonio con Francesco Giuseppe I d’Austria, della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Trono di Spade: analisi del trailer della 7°, 1° parte Dracula di Bram Stoker,una nuova mini-serie TV 1994: il trailer dell’ultimatrasmessa dal 4 ottobre Friends compie 25 anni: a New York si celebra la serie culto Le Tartarughe Ninja tornano con un nuovo reboot in CG The Walking Dead torna nel 2021: ...

foglio_michela : @iamlox_ A me Elena non piace... io preferisco nell'ordine Luigi, Alex, Sissi, Rea, Lda, Aisha e Nicol... per me al… - DebiruS : @jjb273 @Atrebor78 Oh, per far venire Paolino devo chiamare Sissi, se chiamo lui apre gli occhi, mi guarda con sdeg… - dalila_cav : RT @SilviaMangiapa1: Sissi arriva alla riunione tra Franz e Napoleone pronta ad asfaltare il maschilismo e porre fine alla guerra #Sissi ht… - SilviaMangiapa1 : Sissi arriva alla riunione tra Franz e Napoleone pronta ad asfaltare il maschilismo e porre fine alla guerra #Sissi - PkSpecial : Chi ci arriva a Natale 2022 questa serie era diventata la mia linfa vitale bastardi #Sissi -