Sanremo? LGBT, Black Lives Matter, Villa Arzilla e Diversamente abile. E non chiamatele vallette! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sanremo: Amadeus e le 5 co-conduttrici Avvenire, pagina 22, di Flora Descalzi. Dopo la “bomba” Checco Zalone, il comico pugliese sarà l’ospite speciale di Sanremo 2022, ieri il direttore artistico Amadeus ha svelato le 5 madrine, anzi le «co-conduttrici» che lo affiancheranno durante le cinque serate del Festival della canzone italiana che si terrà dall’1 al 5 febbraio. Ad aprire la prima serata canora della kermesse che si organizza dal 1951 nella città dei fiori ci sarà l’attrice Ornella Muti. Icona del cinema italiano anni ’80, da tempo è fuori dal grande schermo e raramente si concede alla tv (qualche sporadica apparizione con la figlia Naike Rivelli), ma a quanto pare l’Ornella non ha resistito al fascino della tradizione nazionalpopolare sanremese. Seconda serata che vedrà sul palco la giovane attrice Lorena Cesarini che è un po’ l’outsider di ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 12 gennaio 2022): Amadeus e le 5 co-conduttrici Avvenire, pagina 22, di Flora Descalzi. Dopo la “bomba” Checco Zalone, il comico pugliese sarà l’ospite speciale di2022, ieri il direttore artistico Amadeus ha svelato le 5 madrine, anzi le «co-conduttrici» che lo affiancheranno durante le cinque serate del Festival della canzone italiana che si terrà dall’1 al 5 febbraio. Ad aprire la prima serata canora della kermesse che si organizza dal 1951 nella città dei fiori ci sarà l’attrice Ornella Muti. Icona del cinema italiano anni ’80, da tempo è fuori dal grande schermo e raramente si concede alla tv (qualche sporadica apparizione con la figlia Naike Rivelli), ma a quanto pare l’Ornella non ha resistito al fascino della tradizione nazionalpopolare sanremese. Seconda serata che vedrà sul palco la giovane attrice Lorena Cesarini che è un po’ l’outsider di ...

