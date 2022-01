Salvini: "Per caro bollette chiesto a Draghi sforzo importante entro gennaio" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gennaio 2022 "Il caro bollette sarà l'emergenza del 2022, aumenta tutto. Ho chiesto a Draghi entro gennaio uno sforzo importante per sostenere le imprese. Il costo dell'energia è il 30% ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 122022 "Ilsarà l'emergenza del 2022, aumenta tutto. Hounoper sostenere le imprese. Il costo dell'energia è il 30% ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Io proporrò a Draghi che il governo faccia un intervento rapido, entro gennaio, investendo tutti i miliar… - matteosalvinimi : #Salvini: #DavidSassoli era una persona perbene, gentile, corretta. Su fronti opposti, ma c'era rispetto. Una pregh… - fattoquotidiano : #Quirinale, Cinque Stelle e Pd pensano di non scrivere nulla sulla scheda per le prime tre chiame, per poi andare s… - tamangha : RT @riconquistareIT: #Salvini e #Grillo non ti hanno tradito, ti hanno fregato. Lega e 5Stelle sono due non-partiti, neoliberali nel midol… - lucabattanta : RT @marioadinolfi: Il quotidiano Italia Oggi mi indica al quarto posto tra i preferiti dai cattolici per la presidenza della Repubblica (e… -