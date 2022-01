Piaceva al Napoli, Digne cambia squadra per 27 milioni! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il calciomercato è ormai entrato nel suo momento più caldo, con tanti affari che si stanno chiudendo. L’ulitmo in ordine di tempo è Lucas Digne, terzino sinistro dell’Everton accostato ad alcuni club di Serie A, tra cui Napoli e Inter. FOTO: Getty – Digne Il francese ex Roma, in rotta con Benitez, era stato messo sul mercato e ha trovato la sua nuova destinazione: l’Aston Villa. L’ex club di Tuanzebe – passato proprio al Napoli – ha concluso il trasferimento a titolo definitivo per ben 27 milioni di euro. Un altro grande acquisto per la società della squadra di Birmingham, dopo aver preso dal Barcellona anche Coutinho. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il calciomercato è ormai entrato nel suo momento più caldo, con tanti affari che si stanno chiudendo. L’ulitmo in ordine di tempo è Lucas, terzino sinistro dell’Everton accostato ad alcuni club di Serie A, tra cuie Inter. FOTO: Getty –Il francese ex Roma, in rotta con Benitez, era stato messo sul mercato e ha trovato la sua nuova destinazione: l’Aston Villa. L’ex club di Tuanzebe – passato proprio al– ha concluso il trasferimento a titolo definitivo per ben 27 milioni di euro. Un altro grande acquisto per la società delladi Birmingham, dopo aver preso dal Barcellona anche Coutinho.

Advertising

jinsoda_ : @Mario235805751 però usare napoli come esempio di spazzatura non è tanto bella come cosa… prendere una semplice fot… - Spicci3 : @YoStoConTarabas Quando ero militare a Napoli ho avuto un Maestro pizzaiolo che mi ha insegnato l'arte Mi è servita… - BuonvinoMaria : @sscnapoli @FrancescoZizzi1 Diego Armando Maradona, siquramente da lasù farà vincere il Napoli, e farà vincere lo s… - fred7106 : @ggiuve1897 Ma taci che vbi era un rigore grosso quanto una casa per il Napoli al 90'. Avete pareggiato per culo. V… - i93Cherry : @dualcrvp @folkvhbw mitt’t scuorn ti piaceva una che tifa juve e venezia e non io che tifo napoli e dovrei essere la vita tua -

Ultime Notizie dalla rete : Piaceva Napoli Real Madrid - Ospina, arrivano conferme: l'obiettivo dei Blancos e la posizione del Napoli [ESCLUSIVA] ...della SSC Napoli confermano le manifestazioni d'interesse da parte degli spagnoli del Real . In questo momento i Blancos sono molto contenti con il secondo portiere Lunin (che ricordiamo piaceva ...

Schira spaventa Inter e Milan: Vi stanno soffiando l'affare - Social Il suo nome da mesi campeggia nelle prime pagine dei giornali come primo obiettivo di mercato di parecchi club. Piaceva a mezza serie A ma alcuni già si sono defilati, come il Napoli, perché sta nascendo una vera e propria asta attorno al brasiliano del Torino Bremer . Al momento sembrano rimaste Inter (in pole)...

Piaceva al Napoli, Digne cambia squadra per 27 milioni! SpazioNapoli ANTOGNONI, Un ko dopo la sosta ci sta. Vlahovic... Presente a Pitti, l’ex viola Giancarlo Antognoni ha parlato di Fiorentina: “Vengo sempre qui a trovare degli amici che hanno le loro aziende, fa piacere vedere delle ...

Hermès sostiene l'arte del restauro. Al via il Grand tour degli affreschi La maison, attraverso la divisione italiana, inaugura un progetto che vedrà coinvolte numerose città sul territorio nazionale. A partire da Padova, dove il brand ha contribuito a riportare allo splend ...

...della SSCconfermano le manifestazioni d'interesse da parte degli spagnoli del Real . In questo momento i Blancos sono molto contenti con il secondo portiere Lunin (che ricordiamo...Il suo nome da mesi campeggia nelle prime pagine dei giornali come primo obiettivo di mercato di parecchi club.a mezza serie A ma alcuni già si sono defilati, come il, perché sta nascendo una vera e propria asta attorno al brasiliano del Torino Bremer . Al momento sembrano rimaste Inter (in pole)...Presente a Pitti, l’ex viola Giancarlo Antognoni ha parlato di Fiorentina: “Vengo sempre qui a trovare degli amici che hanno le loro aziende, fa piacere vedere delle ...La maison, attraverso la divisione italiana, inaugura un progetto che vedrà coinvolte numerose città sul territorio nazionale. A partire da Padova, dove il brand ha contribuito a riportare allo splend ...