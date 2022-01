Paola Di Benedetto e Federico Rossi in buoni rapporti? La verità è diversa, rapporti gelidi: hanno litigato? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno avuto una lunga storia d’amore, conclusasi qualche mese fa. La rottura non è dipesa da altro che dall’incompatibilità e nonostante tutto, i due hanno sempre affermato di essere in ottimi rapporti. Oggi però Chi rivela una verità totalmente diversa: a quanto pare la giovane modella e il cantante… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Diavuto una lunga storia d’amore, conclusasi qualche mese fa. La rottura non è dipesa da altro che dall’incompatibilità e nonostante tutto, i duesempre affermato di essere in ottimi. Oggi però Chi rivela unatotalmente: a quanto pare la giovane modella e il cantante… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Limbolimbo18 : @AuroraLittleSun Assomigli a paola di Benedetto, ma lei è rifatta. ??? - blogtivvu : “Rapporti gelidi”, Paola Di Benedetto e Fede Rossi chiudono l’amicizia? Il gossip (ma qualcosa non quadra)… - SimonedeclaraDe : RT @PBItaliana: Paola DI BENEDETTO - ParliamoDiNews : Paola Di Benedetto e Federico Rossi, `rapporti gelidi`: l`altra verità di CHI #paola #benedetto #federico #rossi… - dangerousofi : Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Francesco Taranto che parlano dell'uscita di When I'm Gone e invitano Katy Per… -