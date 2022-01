Oms | servono nuovi vaccini

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) I booster non bastano a contenere la pandemia.contro le varianti. Per gli esperti entro due mesi Omicron contagerà metà degli ...

Leggi anche Omicron, l'boccia i vaccini: 'Nenuovi, dose booster non basta' 'Entro due mesi metà degli europei contagiato da Omicron', allarmesulla variante del Covid - 19 Boom di ...I booster non bastano a contenere la pandemia.nuovi vaccini contro le varianti. Per gli esperti entro due mesi Omicron contagerà metà degli ..."Sono necessari e andrebbero sviluppati vaccini contro il Covid-19 che abbiano un alto impatto sulla prevenzione dell'infezione e della trasmissione, oltre che sulla prevenzione di malattie severe e m ...L'Organizzazione mondiale della sanità preoccupata per la capacità di propagazione della nuova variante: Servono vaccini specifici . Il consigliere per .... Un ceppo talmente veloce nel propagarsi da ...