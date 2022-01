No, questo video non mostra «il modo in cui Walmart immagina lo shopping nel Metaverso» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 9 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che riproduce la spesa virtuale fatta da un avatar. Nella clip si vede che quando l’avatar seleziona un oggetto compare l’immagine di una dipendente della Walmart, multinazionale statunitense di negozi al dettaglio, che fornisce specifiche informazioni e suggerimenti. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Il Metaverso sta facendo impazzire tutti in questo momento… questo è il modo in cui Walmart immagina lo shopping nel Metaverso». Il riferimento è all’ambiente virtuale presentato a ottobre 2021 da Mark Zuckerberg e denominato dal fondatore di Facebook ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 9 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato unche riproduce la spesa virtuale fatta da un avatar. Nella clip si vede che quando l’avatar seleziona un oggetto compare l’immagine di una dipendente della, multinazionale statunitense di negozi al dettaglio, che fornisce specifiche informazioni e suggerimenti. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ilsta facendo impazzire tutti inmomento…è ilin cuilonel». Il riferimento è all’ambiente virtuale presentato a ottobre 2021 da Mark Zuckerberg e denominato dal fondatore di Facebook ...

