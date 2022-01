Mino Raiola è stato operato d' urgenza al San Raffaele di Milano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono ore difficili per: come riporta La Gazzetta dello Sport , dopo il ricovero si è capito subito che era necessario l'intervento chirurgico. Il procuratore 54enne originario di Nocera ...

Advertising

Gazzetta_it : Paura per Mino Raiola: operato d’urgenza al San Raffaele - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Mino Raiola è stato ricoverato e operato d'urgenza al San Raffaele di Milano [?? Gazzetta dello Sport] - sportmediaset : Mino #Raiola è stato ricoverato e operato d'urgenza al San Raffaele di Milano. #SportMediaset… - ilTonasospeso : Mino Raiola ?? andrà sicuramente tutto bene - leggoit : Mino Raiola operato d'urgenza al San Raffaele -

Ultime Notizie dalla rete : Mino Raiola

Gazzetta.it rivela di problemi di salute molto gravi per il noto agente. L'ex procuratore di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli , è stato sottoposto con urgenza ad un intervento chirurgico e adesso è in osservazione. Nella scuderia dell'agente ci sono ...Il noto procuratore campano si trova al San Raffaele di Milano Mg Milano 13/02/2011 - campionato di calcio serie A / Milan - Parma / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto:Secondo ...Mino Raiola è stato ricoverato ed operato d'urgenza, oggi 12 gennaio, presso l'ospedale San Raffaele di Milano ...Il noto procuratore Mino Raiola è stato operato d'urgenza per un problema di salute alquanto grave: le sue condizioni ...