Microsoft lancia l'allarme: trovati errori critici, aggiornate Windows (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Microsoft ha invitato tutti i suoi utenti ad aggiornare Windows 10, il sistema presenta delle vulnerabilità critiche che espongono al pericolo hacker. Come ogni inizio anno, anche in questo 2022 Microsoft ha fatto un check del proprio sistema ed ha riscontrato bug e problematiche da sistemare per rendere maggiormente sicuro e funzionale Windows 10 su tutti i sistemi. Sebbene la compagnia di Redmond abbia rilasciato qualche mese fa Windows 11, non tutte le macchine in giro per il mondo possono supportare il nuovo software ed in ogni caso molti utenti che potrebbero effettuare il passaggio si prendono un po' di tempo per raccogliere feedback e attendere che le problematiche tipiche di un prodotto al lancio vengano sistemate. Ne consegue che attualmente la maggior parte dei pc che ...

