MasterChef Italia: in Val di Sole tra radici e cucina povera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La competizione di MasterChef Italia diviene sempre più serrata e un emozionante viaggio tra i ricordi del passato donerà linfa ed energia. Giovedì 13 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, gli aspiranti chef devono affrontare nuove prove per dimostrare ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli di meritarsi un posto tra i fornelli più ambiti della Penisola. La Mystery Box … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La competizione didiviene sempre più serrata e un emozionante viaggio tra i ricordi del passato donerà linfa ed energia. Giovedì 13 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, gli aspiranti chef devono affrontare nuove prove per dimostrare ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli di meritarsi un posto tra i fornelli più ambiti della Penisola. La Mystery Box … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

veggiechopper : @frankmatano @IGT_official Un programma 'popolare' sulla pay-tv. Solo in Italia. Poi senti di gente che per essere… - GeryServodidio : RT @SpettacoloNews1: “MasterChef Italia”: il viaggio degli aspiranti cuochi continua - - SpettacoloNews1 : “MasterChef Italia”: il viaggio degli aspiranti cuochi continua - - MarcoRavera1 : Il mio pranzo (piuttosto in ritardo), ma col mio #streetfood preferito: focaccina con le fette ?? #fette #panissa… - minjoyuriz : io non ci credo che non esista un masterchef italia out of context attivo e famoso sul twitter potrebbe essere la f… -