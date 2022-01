Massimo Boldi e il fantasma della moglie scomparsa: “… Si accendeva una luce” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Massimo Boldi parla della moglie scomparsa. Le sue parole sono molto dolci e rivelano un dettaglio incredibile L’attore comico, fidato compagno e collega di Christian De Sica, è stato per anni il nostro amato Cipollino sul piccolo e grande schermo. Massimo Boldi è stato in grado di creare una carriera nel mondo dello spettacolo molto fiorente ed importante, per le sue incredibili facce e simpatia innata. Quelle uscite da tipico milanese che hanno riempito i film con una verve indimenticabile ed unica. Boldi, nel momento in cui ha preso piede nel cinema, ha creato un’immagine che per anni ha cavalcato l’onda del successo. Era impossibile guardarlo in viso e non prepararsi a ridere, grazie alla sua simpatia che l’ha accompagnato sin ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)parla. Le sue parole sono molto dolci e rivelano un dettaglio incredibile L’attore comico, fidato compagno e collega di Christian De Sica, è stato per anni il nostro amato Cipollino sul piccolo e grande schermo.è stato in grado di creare una carriera nel mondo dello spettacolo molto fiorente ed importante, per le sue incredibili facce e simpatia innata. Quelle uscite da tipico milanese che hanno riempito i film con una verve indimenticabile ed unica., nel momento in cui ha preso piede nel cinema, ha creato un’immagine che per anni ha cavalcato l’onda del successo. Era impossibile guardarlo in viso e non prepararsi a ridere, grazie alla sua simpatia che l’ha accompagnato sin ...

Advertising

Tobia_00 : Massimo Boldi>>>>Cristian De Sica Change my mind - PerProtesta2 : @astromalleolus @LaStampa vabbe Massimo Boldi ed Enrico Montesano Niente? - ivana1962 : @nam_jvn Uè cipollino ...lo diceva Massimo Boldi un miliardo di anni fa....nel milanese veniva usato parecchio....m… - Claudia_CIau : @Staschiscio Massimo Boldi non l'ho mai tollerato. - Staschiscio : @Claudia_CIau Massimo Boldi ha mai fatto ridere qualcuno? Ecco con lui è cambiata la comicità che non saprei nemmen… -