“La verità sul caso Harry Quebert” di Jöel Dicker: un vortice di emozioni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Avete mai provato a salire sulle montagne russe? Gli amanti delle giostre spericolate come me sapranno di sicuro di cosa sto parlando: quel timore nel salire sul vagone e prendere posto, ritrovarsi proiettato in orbita con quella sensazione di vuoto alla stomaco, per poi cadere giù in picchiata, urlare nel vento e fermarsi, adagio, solo alla fine. Questo vortice di emozioni è esattamente quello che ho provato leggendo “La verità sul caso Harry Quebert” di Jöel Dicker. Il romanzo ha ispirato anche la creazione dell’omonima miniserie televisiva statunitense diretta da Jean-Jacques Annaud, andata in onda su Sky. Premetto che non conoscevo questo libro prima di incontrarlo in libreria, e che non ne ero nemmeno soddisfatta al momento dell’acquisto, eppure ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Avete mai provato a salire sulle montagne russe? Gli amanti delle giostre spericolate come me sapranno di sicuro di cosa sto parlando: quel timore nel salire sul vagone e prendere posto, ritrovarsi proiettato in orbita con quella sensazione di vuoto alla stomaco, per poi cadere giù in picchiata, urlare nel vento e fermarsi, adagio, solo alla fine. Questodiè esattamente quello che ho provato leggendo “Lasul” di. Il romanzo ha ispirato anche la creazione dell’omonima miniserie televisiva statunitense diretta da Jean-Jacques Annaud, andata in onda su Sky. Premetto che non conoscevo questo libro prima di incontrarlo in libreria, e che non ne ero nemmeno soddisfatta al momento dell’acquisto, eppure ...

