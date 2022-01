John Cena:” Vince mi chiese di turnare Heel contro The Rock a WrestleMania 28? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il turn Heel di John Cena, questa possibilità molto remota ha sempre stuzzicato la fantasia dei fan che avrebbero desiderato vedere il sedici volte campione del mondo vestire panni del tutto diversi da quelli dell’eroe valoroso. Cena ha svelato che 10 anni fa lo sCenario di un cambiamento radicale del suo personaggio era più che concreta, ecco le parole dell’ex WWE Champion. “Dovevo turnare Heel contro The Rock, per me non c’erano problemi” Cena è stato ospite di recente al Pat McAfee Show e proprio in quell’occasione ha parlato del suo eventuale turn Heel e delle circostanze favorevoli che si erano venute a formare in vista del colossale main event di WrestleMania 28 tra ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il turndi, questa possibilità molto remota ha sempre stuzzicato la fantasia dei fan che avrebbero desiderato vedere il sedici volte campione del mondo vestire panni del tutto diversi da quelli dell’eroe valoroso.ha svelato che 10 anni fa lo srio di un cambiamento radicale del suo personaggio era più che concreta, ecco le parole dell’ex WWE Champion. “DovevoThe, per me non c’erano problemi”è stato ospite di recente al Pat McAfee Show e proprio in quell’occasione ha parlato del suo eventuale turne delle circostanze favorevoli che si erano venute a formare in vista del colossale main event di28 tra ...

