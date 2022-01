Inter, Handanovic non teme l’arrivo di Onana: il rinnovo si farà (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Handanovic è in scadenza di contratto con l’Inter, ma dovrebbe rinnovare il suo contratto nonostante l’arrivo di Onana Samir Handanovic para le polemiche ed è pronto a contendere il posto tra i pali al nuovo acquisto Onana la prossima stagione. Chiare le parole del capitano dell’Inter alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Juventus, con lo sloveno che non abdica e rilancia. Stando a Tuttosport, infatti, c’è ottimismo sul rinnovo di Handanovic con il club nerazzurro del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E’ destinato quindi a continuare il matrimonio con l’Inter anche dopo l’acquisto di Onana da parte dei campioni d’Italia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è in scadenza di contratto con l’, ma dovrebbe rinnovare il suo contratto nonostantediSamirpara le polemiche ed è pronto a contendere il posto tra i pali al nuovo acquistola prossima stagione. Chiare le parole del capitano dell’alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Juventus, con lo sloveno che non abdica e rilancia. Stando a Tuttosport, infatti, c’è ottimismo suldicon il club nerazzurro del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E’ destinato quindi a continuare il matrimonio con l’anche dopo l’acquisto dida parte dei campioni d’Italia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’...

