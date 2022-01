Il gioco del Colle tra Berlusconi e Mattarella. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Per il Colle, il perimetro di gioco non è cambiato: resta obbligatoriamente quello definito dalla coalizione di pseudo larghe intese che regge il governo di Draghi e che va da Salvini a Conte passando per Letta, Renzi, Berlusconi e centristi vari. Questa maggioranza ha solo due possibili colpi in canna: il bis di Mattarella o la “promozione” di Mario Draghi da presidente del Consiglio a Capo dello Stato. Partiamo da questa seconda possibilità, per i bookmaker ancora quella prevalente. Nelle prime tre votazioni, quando serve il quorum dei due terzi, l’elezione del Presidente della Repubblica è frutto di un accordo bipartisan. Stavolta tanto più auspicabile e necessitata visto che nessuno degli schieramenti di centrodestra o centrosinistra ha i voti per fare da solo. Eleggere SuperMario in questo modo avrebbe il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Per il, il perimetro dinon è cambiato: resta obbligatoriamente quello definito dalla coalizione di pseudo larghe intese che regge il governo di Draghi e che va da Salvini a Conte passando per Letta, Renzi,e centristi vari. Questa maggioranza ha solo due possibili colpi in canna: il bis dio la “promozione” di Mario Draghi da presidente del Consiglio a Capo dello Stato. Partiamo da questa seconda possibilità, per i bookmaker ancora quella prevalente. Nelle prime tre votazioni, quando serve il quorum dei due terzi, l’elezione del Presidente della Repubblica è frutto di un accordo bipartisan. Stavolta tanto più auspicabile e necessitata visto che nessuno degli schieramenti di centrodestra o centrosinistra ha i voti per fare da solo. Eleggere SuperMario in questo modo avrebbe il ...

Advertising

TMit_news : #Bremer fa collezione di elogi ??... e di pretendenti ??. Chi, fra Inter, Juventus e Milan, adotta un sistema di gioc… - GioMelandri : Le regole nello sport sono la cornice del gioco; nessun tennista dovrebbe accettare di sfidare @DjokerNole. Li vinc… - CriMilitello : Caso #Djokovic, Panatta: 'È come il Marchese del Grillo: io so' io e voi nun siete un c...o' Gioco-partita-incontro. - famo2spaghi : RT @pietroppeter: Hey @ilpost il momento che tocca anche a voi fare l’articolo sul gioco del momento sappiate che esiste una versione in it… - _nymfa_ : @ninguangoddess lei è la donna che porta avanti le mie avventure ??????? senza di lei sarei ancora agli inizi del gioco ????? -