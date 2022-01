Il calendario degli eventi va in tilt: il Covid-19 arresta nuovamente il settore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 2022 si apre decisamente in salita per il comparto eventi. Dopo un ultimo quadrimestre ottimale, che aveva fatto vedere finalmente la luce fuori dal tunnel, il settore torna a soffrire terribilmente. La repentina diffusione della variante Omicron, costringe gli organizzatori delle manifestazioni, i quartieri fieristici e le aziende a rivedere i calendari già programmati per il 2022. Insomma il Covid-19 mette di nuovo in ginocchio gli eventi e ne rimanda molti di questi in primavera. Le imprese chiedono subito un aiuto concreto e reale al Governo per affrontare la drammatica crisi. eventi e Covid-19: saltano le sfilate e le fiere E’ notizia di alcuni giorni fa che Giorgio Armani ha deciso di annullare le sfilate di gennaio a Milano uomo e quelle donna di Parigi. A seguire la drastica ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 2022 si apre decisamente in salita per il comparto. Dopo un ultimo quadrimestre ottimale, che aveva fatto vedere finalmente la luce fuori dal tunnel, iltorna a soffrire terribilmente. La repentina diffusione della variante Omicron, costringe gli organizzatori delle manifestazioni, i quartieri fieristici e le aziende a rivedere i calendari già programmati per il 2022. Insomma il-19 mette di nuovo in ginocchio glie ne rimanda molti di questi in primavera. Le imprese chiedono subito un aiuto concreto e reale al Governo per affrontare la drammatica crisi.-19: saltano le sfilate e le fiere E’ notizia di alcuni giorni fa che Giorgio Armani ha deciso di annullare le sfilate di gennaio a Milano uomo e quelle donna di Parigi. A seguire la drastica ...

