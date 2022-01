Il?Codacons fa causa ai sindaci dei comuni che hanno tenuto le scuole chiuse (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È di lunedì la decisione del Tar Campania che accoglie la sospensiva presentata dal Governo, dal MIUR, dal Ministero della Sanità e da alcuni genitori contro l’ordinanza del Presidente De Luca di voler mantenere chiuse le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie fino al 29 gennaio 2022. Pertanto, era prevista per ieri l’apertura, sul territorio campano, di tutte le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado. “Eppure – afferma il?Codacons – questo non ha impedito ai sindaci dei comuni della provincia di Salerno (Sassano, San Rufo, Sant’Arsenio, Vallo della Lucania, Ascea, Gioi, Sapri, Giffoni Valle Piana, Sant’Egidio del Monte Albino, Agerola, Olevano sul Tusciano, Roccagloriosa, Scafati, Teggiano, San Marco Evangelista, Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Castelnuovo di ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È di lunedì la decisione del Tar Campania che accoglie la sospensiva presentata dal Governo, dal MIUR, dal Ministero della Sanità e da alcuni genitori contro l’ordinanza del Presidente De Luca di voler mantenereledell’infanzia, le elementari e le medie fino al 29 gennaio 2022. Pertanto, era prevista per ieri l’apertura, sul territorio campano, di tutte ledell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado. “Eppure – afferma il?Codacons – questo non ha impedito aideidella provincia di Salerno (Sassano, San Rufo, Sant’Arsenio, Vallo della Lucania, Ascea, Gioi, Sapri, Giffoni Valle Piana, Sant’Egidio del Monte Albino, Agerola, Olevano sul Tusciano, Roccagloriosa, Scafati, Teggiano, San Marco Evangelista, Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Castelnuovo di ...

