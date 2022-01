Huawei P50 Pro e P50 Pocket raggiungono i mercati globali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo il lancio in patria Huawei ha finalmente deciso di portare P50 Pro e P50 Pocket anche sui mercati globali. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo il lancio in patriaha finalmente deciso di portare P50 Pro e P50anche sui. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Huawei P50 Pro e P50 Pocket raggiungono i mercati globali #huawei #huaweip50 #huaweip50pro #huawei - NewsDigitali : Huawei ha confermato quando lancerà il P50 Pro e il P50 Pocket in Europa. La coppia debutterà poche settimane dopo… - HDblog : RT @HDblog: Huawei P50 Pro e P50 Pocket, il lancio in Europa è vicino: ecco la data - inventuweb : Smartphone Huawei P50 Pro e pieghevole P50 Pocket: in Europa il 26 gennaio - ilsoftware : Smartphone Huawei P50 Pro e pieghevole P50 Pocket: in Europa il 26 gennaio -