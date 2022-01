(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “L’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni delcon le nuove regole Covid per gli sport di squadra “è un risultato di cui siamo molto” ed “è frutto dell’ottimo lavoro svolto con le tutte istituzioni, in particolare col Governo, una collaborazione in cui da sempre si riconosce la nostra federazione”. Così il presidente della L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Gravina: «Soddisfatti del nuovo protocollo. Fiducia nel Cts»: “L’approvazione da parte della C… - CalcioFinanza : Gravina: «Soddisfatti del nuovo protocollo. Fiducia nel Cts» - TV7Benevento : Covid: Gravina, 'soddisfatti di protocollo in Stato-Regioni, calcio ha bisogno di regole chiare'... -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Soddisfatti

Il Sannio Quotidiano

Pasquale De Candia dopo le ottime esperienze a Casarano econ una promozione in Serie D e ... Se del secondo siamo già più cheper il rendimento e la scelta, per il primo siamo ...Siamo contenti perché immettiamo linfa nuova nei servizi, anche se non completamente...Adrano 8 8 Distretto Bronte 5 5 Distretto Caltagirone 2 5 7 Distretto Giarre 3 7 10 Distretto...Roma, 12 gen. “È un risultato di cui siamo molto soddisfatti". Questo il commento del presidente della Figc Gabriele Gravina dopo l'approvazione della Conferenz ...“L’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra “è un risultato di cui siamo molto soddisfatti” ed “è frutto dell’ottimo lavor ...